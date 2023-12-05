Катманду, 5 декабря, 2023, 21:14 — ИА Регнум. Правительство Непала попросило Россию вернуть тела шести граждан страны, якобы сражавшихся в рядах Вооружённых сил России и погибших в ходе проведения специальной военной операции РФ, заявили 5 декабря в МИД Непала.

Алексей Майшев/РИА Новости

Также власти Непала призвали выплатить компенсации семьям погибших граждан.

Кроме того, в заявлении отмечено, что один гражданин Непала, якобы сражавшийся в рядах ВС РФ, попал в плен к ВСУ. Дипломаты делают всё возможное для его освобождения, сказано в заявлении.

Власти страны также напомнили жителям, что законы Непала запрещают принимать участие в боевых действиях в составе иностранных армий, за исключением Великобритании и Индии, с которыми подписаны соответствующие соглашения.

В МИД РФ эти заявления непальской стороны не комментировали.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ноябре 2023 года премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал заявил, что в стране будут рады видеть президента России Владимира Путина. Визит высокого или высшего уровня позволит добиться значительного прогресса в двусторонних отношениях, отметил глава правительства Непала.

В 2022 году посол Непала в России Милан Радж Туладхар сообщил, что власти страны надеются, что в 2023 году Владимир Путин сможет приехать в их страну с визитом.