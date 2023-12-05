Краснодар, 5 декабря, 2023, 21:16 — ИА Регнум. После ДТП с бензовозом в Краснодарском крае в больницу были доставлены 14 человек, сообщила 5 декабря пресс-служба ГИБДД региона в своём Telegram-канале.

ГУ МВД России по Краснодарскому краю

«В настоящее время количество пострадавших возросло до 14 человек», — сказано в сообщении.

Как уточнил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах региона, среди пострадавших есть один ребёнок. Кроме того, пять человек находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, угрозы жизни и здоровью остальных нет.

Как передавало ИА Регнум, вечером 5 декабря в Краснодарском крае на участке трассы Славянск-на-Кубани — Темрюк столкнулись бензовоз марки «КамАЗ» маршрутный автобус IVECO. В результате ДТП погибли три человека.

Днём ранее в Красноярском крае сильный ветер сдул автобус с 15 пассажирами в кювет. ДТП произошло 4 декабря на втором километре автодороги Шарыпово — Назарово. В региональном главке МВД уточнили, что причиной аварии стал сильный боковой ветер, в результате которого междугородний автобус «Хайгер» под управлением 57-летнего водителя съехал в кювет и опрокинулся на правый бок.