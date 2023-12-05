Белгород, 5 декабря, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Система ПВО РФ сбила три беспилотника самолётного типа над Белгородским районом, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил 5 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«После падения обломков поврежден один легковой автомобиль в посёлке Репном. Обследование территории продолжается», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 29 ноября средства ПВО РФ сбили украинский беспилотник ВСУ самолётного типа в небе над Ростовской областью. В тот же день Гладков сообщил, что два добровольца территориальной самообороны в Белгородской области пострадали при атаке дрона ВСУ: беспилотник сбросил на них взрывное устройство. Пострадавшим оказали необходимую медпомощь.

4 декабря дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Луганске. На объекте возник пожар. Сообщалось, что незадолго до этого в городе были слышны звуки работы систем противовоздушной обороны и характерный звук двигателя ударного беспилотника.

5 декабря средства ПВО нейтрализовали над Азовским морем и Крымом более 40 беспилотных аппаратов ВСУ. Комментируя эту атаку, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал считать западные разведывательные беспилотники, которые курсируют над акваторией Чёрного моря у берегов Крыма, законной целью для поражения.