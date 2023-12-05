Москва, 5 декабря, 2023, 20:28 — ИА Регнум. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев в интервью журналистке Катерине Гордеевой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), опубликованном 5 декабря на YouTube, заявил, что Центробанк России и его председатель Эльвира Набиуллина в нынешней ситуации принимают адекватные решения.

Сергей Фадеичев/ТАСС Глава Центробанка Эльвира Набиуллина

«Я считаю, что Набиуллина и Банк России в целом делают всё правильно в той ситуации, в которой они оказались. Я не знаю, что я мог бы сделать лучше, чем они», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее эксперты издания Politico отметили, что за десятилетие, проведённое Набиуллиной у руля Центрального банка России, жёсткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль. Главе ЦБ РФ поставили в заслугу тот факт, что она «свела на нет» последствия антироссийских санкций со стороны Европейского союза и США.

Ранее Набиуллина заявила, что в настоящее время российская банковская система абсолютно здорова и её нынешнее состояние кардинальным образом отличается от того, в котором она пребывала в начале 1990-х годов.

Кроме того, по словам Набиуллиной, часть российской экономики, ориентированная на внутренний спрос, уже превысила уровень конца 2021 года, и темпы роста во втором полугодии 2023 года будут более умеренными. Согласно оценке ЦБ, экономика России вырастет в 2023 году на 1,5–2,5%, в 2024-м — на 0,5–1,5%.

Основная заслуга Банка России состоит в том, что в условиях жёсткого санкционного давления ему удалось оперативно стабилизировать рубль, заявил ранее корреспонденту ИА Регнум Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.

В свою очередь, Максим Марков, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова, констатировал, что за то время, которое Набиуллина руководит регулятором, ЦБ удалось очистить банковскую систему страны от финансово нестабильных кредитных организаций, а также тех, которые вели рискованную политику и сомнительные операции.