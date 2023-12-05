Пятигорск, Ставропольский край, 5 декабря, 2023, 20:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в шуточной форме сравнил российскую бюрократию со сборкой автомата Калашникова. Обсуждая инициативы на заседании «Движения первых», президент выразил надежду, что будущее поколение не станет бюрократами.

«Чего ни начни, чего ни делай, в конце концов у нас получается автомат Калашникова», — пошутил президент.

Российский лидер посетовал, что любое мероприятие в конечном итоге «обрастает» бюрократией. Президент выразил надежду, что молодое поколение осознаёт угрозу бюрократизации страны.

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября в ходе своего выступления на конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») российский лидер рассказал о важности ускорить принятие закона о минимизации бюрократии в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Также президент заверил, что российские власти будут делать всё, чтобы РФ стала одной из самых комфортных юрисдикций в мире для развития искусственного интеллекта.

Кроме того, в июне 2023 года президент призвал произвести расчистку от бюрократии в строительном секторе страны. По его словам, у строительного комплекса РФ есть колоссальный потенциал мощного локомотива развития страны, а для его реализации необходимо продолжить расчистку от бюрократических барьеров всех этапов строительства и дальнейшей эксплуатации объектов.

В марте 2023 года Путин заявил, что властям всех уровней в России для продолжения улучшения социально-экономической ситуации в стране необходимо действовать без бюрократии и проволочек. По его словам, экономика с лета 2022 года вернулась на траекторию роста, но это не должно расслаблять, следует продолжать принимать активные меры, поддерживая и усиливая позитивные тенденции.