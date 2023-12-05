Москва, 5 декабря, 2023, 19:54 — ИА Регнум. «Роснефть» и Агентство по туризму Удмуртии договорились совместно развивать проекты в области внутреннего туризма. Соглашение было достигнуто в рамках Дня Республики Удмуртии, который проходил сегодня, 5 декабря, в павильоне «Роснефти» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Пресс-служба НК «Роснефть» День Удмуртии в павильоне «Роснефти» на ВДНХ

Ко Дню Удмуртии в павильоне «Роснефти» была подготовлена обширная программа. Фольклорный ансамбль «Пинал Даур» познакомил гостей экспозиции с обрядовыми песнями, танцами и играми удмуртов. Артисты Светлана Ручкина и Павел Александров продемонстрировали свое видение современной удмуртской музыки в стиле фолк-фьюжен. Желающим предлагали научиться делать национальные нагрудные украшения монисто и попробовать традиционное удмуртское блюдо — перепечи.

Во время делового общения представители нефтяной компании и республиканских властей договорились вместе продвигать туристический потенциал региона и работать над повышением комфорта автотуристов за счет развития придорожного сервиса и инфраструктуры розничной сети «Роснефти», представленной в республике автозаправочными станциями «Башнефть».

Развитие придорожного сервиса и дальнейший рост качества клиентских услуг на АЗС — один из приоритетов компании. Розничная сеть «Роснефти» — крупнейшая в России по географическому покрытию и количеству заправочных станций (около 3 тыс. АЗС в 61 регионе страны). Кроме того, сеть АЗС компании — один из лидеров по узнаваемости и качеству топлива.

«Роснефть» уже реализует целый ряд мероприятий по созданию наиболее комфортных условий для автопутешественников. Недавно компания представила разработанные с партнерами туристические маршруты, пролегающие через инфраструктуру АЗС «Роснефти» в Тульской, Воронежской, Архангельской, Ульяновской областях. Кроме того, компания подписала меморандумы о сотрудничестве в области развития внутреннего туризма с комитетом по туризму города Москвы, управлением Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, агентством по туризму Ульяновской области. Также компания запустила специальную информационно-сервисную платформу «Горизонты России: Поехали с нами!», с помощью которой автотуристы могут выбрать и спланировать маршрут по интересным местам, используя инфраструктуру придорожных сервисов и АЗС «Роснефти».

Пресс-служба НК «Роснефть» День Удмуртии в павильоне «Роснефти» на ВДНХ

Удмуртия — один из ключевых регионов для «Роснефти» в Приволжском федеральном округе. Здесь под управлением компании и китайской нефтехимической корпорации Sinopec работает «Удмуртнефть», которая является первым примером успешного международного сотрудничества России и Китая в энергетической сфере. «Удмуртнефть» обеспечивает почти 60% нефтедобычи республики. Кроме того, предприятие — один из крупнейших работодателей, налогоплательщиков и инвесторов региона.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и компании, её перспективах, научных разработках и социальных проектах.