Тель-Авив, Израиль, 5 декабря, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перешла к третьей фазе наземной операции в секторе Газа и окружает самый крупный город на юге анклава — Хан-Юнис. Об этом 5 декабря заявил глава генштаба израильской армии Герци Халеви.

Ilia Yefimovich/dpa/picture-allianсе/ТАСС

«Спустя 60 дней после начала войны наши силы окружают район Хан-Юниса на юге сектора Газа. Одновременно мы продолжаем закреплять наши позиции на севере сектора Газа», — сказал Халеви.

Он добавил, что ЦАХАЛ перешла к третьему этапу наземных операций.

Кроме того, по его словам, за последние несколько дней были ликвидированы многие командиры палестинского движения ХАМАС.

Как ранее передавало ИА Регнум, 4 декабря ЦАХАЛ начала операцию в южной части сектора Газа. Танки, БТР и бульдозеры ЦАХАЛ продвинулись вглубь анклава в районе города Хан-Юнис и достигли шоссе Салах ад-Дина, северной и южной части.

5 декабря более 30 человек погибли, десятки ранены в результате удара по жилому дому в городе Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа.

До этого ЦАХАЛ сообщила о проведении операции против ХАМАС в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. По данным ведомства, в ходе этой операции израильская армия взяла под контроль ключевые военные посты. Уточняется, что израильским военным удалось уничтожить инфраструктуру группировки ХАМАС в ходе операции.