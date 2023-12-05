Москва, 5 декабря, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Российские военные обеспечили безопасную ротацию членов миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве рассказали, что военные России ввели 12-часовой режим прекращения огня для обеспечения безопасности сотрудников МАГАТЭ.

Павел Лисицын/РИА Новости

«В целях безопасности наблюдателей МАГАТЭ по всему маршруту движения от назначенного места перехода — разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области — с 6:00 до 18:00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся всеми российскими военнослужащими», — указали в Минобороны.

Российские сапёры обследовали пункт перехода на предмет неразорвавшихся боеприпасов, которые могли остаться там после обстрелов территории Запорожской области со стороны ВСУ. Затем российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их переезд на станцию, рассказали в Минобороны.

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В составе миссии прибыли четыре инспектора, задачей которых будет наблюдение и оценка состояния безопасности ЗАЭС. Представители МАГАТЭ, находившиеся на станции в течение последнего месяца, были доставлены российскими военнослужащими к тому же пункту перехода и оттуда отправились на Украину, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 2 ноября глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ во время ротации миссии инспекторов МАГАТЭ атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара, где располагается Запорожская АЭС. Один из беспилотников попал в жилой дом, ещё два — в здание гостиницы ЗАЭС.

В Минобороны России сообщили, что средства ПВО РФ перехватили девять беспилотников ВСУ. В Министерстве обвинили киевский режим в попытке создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС.

Власти Украины продолжают играть с огнём, осуществляя преступные и безответственные провокации, отметила, комментируя эту атаку со стороны ВСУ, официальный представитель МИД России Мария Захарова.