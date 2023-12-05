Грозный, 5 декабря, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов предотвратил драку футболистов московского «Спартака» и грозненского «Ахмата» в перерыве матча 17-го тура чемпионата России, передаёт 5 декабря Telegram-канал Baza со ссылкой на осведомлённый источник.

Александр Вильф/РИА Новости

По этим данным, в перерыве матча, проходившего 3 декабря в Грозном, в подтрибунном помещении началась потасовка. Поводом стали взаимные претензии в неспортивном поведении на поле по ходу первого тайма. Игроков, тренеров и администраторов команд разнимала охрана.

Игроки обеих команд угрожали друг другу продолжить выяснять отношения уже после игры, а представители «Ахмата» якобы заявили, что просто так москвичи из Чечни не уедут. В конфликт вмешался Даудов, который вначале поговорил с представителями «Спартака», а потом перед началом второго тайма обратился с речью к игрокам обоих клубов.

Матч завершился победой «Ахмата» со счётом 2:1.

В пресс-службе «Ахмата» ранее подтвердили, что между игроками двух клубов произошёл конфликт, но отметили, что «ничего сверхъестественного» не произошло. По словам представителя грозненской команды, конфликт начался из-за перепалки между Квинси Промесом из «Спартака» и Бернардом Беришей из команды хозяев, они «поговорили на повышенных тонах», но инцидент быстро уладили, и футболисты пожали друг другу руки.

Во время той же игры в Грозном произошёл и ещё один конфликтный эпизод — с участием главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Бериша, забив первый в игре гол, подбежал праздновать его к трибунам, где сидели поклонники «Спартака», а тренер москвичей толкнул его. Судья показал тренеру красную карточку, а футболисту — жёлтую.