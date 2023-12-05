Вашингтон, 5 декабря, 2023, 19:20 — ИА Регнум. К концу 2023 года США могут оказаться в ситуации, когда им будет трудно помогать Киеву, не снижая боеготовности своих вооружённых сил. Об этом 5 декабря заявила журналистам первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

«К концу года мы окажемся в такой ситуации, когда нам будет трудно продолжать оказывать поддержку Украине, не затрагивая собственные запасы и не снижая боеготовности своих вооружённых сил», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг заявила, что у США до конца 2023 года закончатся средства для финансирования Украины, если Конгресс не одобрит новый пакет помощи. По её словам, бездействие законодателей поставит Украину на колени на поле боя, что увеличит вероятность военных побед России.

По информации Bloomberg, голосование в сенате по финансированию Украины состоится не раньше 11 декабря, а уже 15 декабря законодатели планируют отправиться на рождественские каникулы.

Перед этим палата представителей США приняла законопроект о двухэтапном временном финансировании американского правительства без пункта о помощи Украине и Израилю.

Политолог-международник, американист, директор ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Фёдор Войтоловский в беседе с ИА Регнум заявил, что в США вопрос о военной помощи Украине стал предметом серьёзного внутриполитического торга и республиканцы пытаются выстроить фронду инициативам администрации Белого дома.