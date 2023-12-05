Вашингтон, 5 декабря, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп может прекратить поставки вооружения на Украину сразу после своего избрания на должность президента США. Об этом написал обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин.

CJ GUNTHER/EPA/ТАСС Дональд Трамп

По мнению журналиста, в случае прекращения Трампом поставок оружия Киеву заставить украинские власти и союзников вернуть обратно предоставленное вооружение будет сложно.

Рогин отмечает, что руководство США должно ускорить военную поддержку Украины, а также предоставить странам Восточной Европы больше средств вооружений и боеприпасов.

«Перемещение большого количества оружия ближе к Украине сейчас принесёт дополнительную выгоду в виде укрепления безопасности европейских союзников», — полагает обозреватель.

По словам журналиста, руководству США следует выработать долгосрочный план поддержки Украины, чтобы у сторонников прекращения помощи не было возможности её сократить.

В заключение Рогин добавил, что никакие долгосрочные усилия по оказанию поддержки Украине не будут устойчивыми без поддержки США.

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября появилась информация, что ряд членов Конгресса США опасается, что рассмотрение закона о выделении пакета помощи Украине может быть отложено на период после выборов американского президента в ноябре 2024 года. Говорилось, что часть из этих законодателей опасается, что в случае победы Трампа поддержка Киева может вовсе прекратиться.

Ранее Трамп неоднократно утверждал, что сможет прекратить украинский конфликт всего за 24 часа. В случае своей победы на выборах президента США он планировал сделать двоим коллегам — в России и на Украине — ряд предложений. Он добавил, что конфликта на Украине «никогда не должно было случиться».

4 декабря в британской газете Financial Times появилась статья, в которой сказано, что у США до конца 2023 года закончатся средства для финансирования Украины.

Перед этим, 30 ноября, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в ходе беседы с журналистами заявила, что средства, одобренные в рамках первоначального бюджета на помощь Украине, заканчиваются и администрация президента США Джо Байдена рассчитывает на одобрение законодателями запроса о дополнительной помощи Киеву.