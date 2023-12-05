Москва, 5 декабря, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин достаточно морально устойчив, чтобы не поддаться на шпильки журнала Time. Об этом корреспонденту ИА Регнум 5 декабря заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Валерий Шарифулин/РИА Новости Владимир Путин

Ранее стало известно, что Путин номинирован на звание человека года по версии американского журнала Time.

«Радоваться этому — значит лить воду на мельницу оппонентов, которые сильно измельчали в последнее время. Такие номинации надо рассматривать как политически ничтожные и всерьёз не воспринимать. Это шпилька в наш адрес. Будут ещё и серьёзные демарши. А номинация — это так, для затравочки. Они пытаются таким образом воздействовать на Путина. Политический вудуизм».

Но на Путина, как полагает Мухин, такие уловки не подействуют, так как президент России морально достаточно устойчивый человек.

С мыслью о том, что номинация журнала Time — это политическая шпилька, согласен и политолог Юрий Светов.

«Кто у нас человек 2022 года? Зеленский! Поэтому сегодня смысл таких номинаций — зацепить российского президента, — заявил Светов.— Они полагают, что все в мире только ждут и мечтают, как бы получить от них какой-нибудь пряник. Если бы мнение России спросили, то ей следовало бы отказаться. У нас же есть печальный опыт. Горбачёв или иноагент Муратов за нанесение урона собственной стране получили Нобелевскую премию».

Светов подчеркнул, что Путин явно человек «без комплексов наград».

Ранее ИА Регнум сообщало, что список претендентов на роль «Человека года» по версии журнала Time был опубликован 4 декабря. В шорт-лист также вошли председатель КНР Си Цзиньпин, король Великобритании Карл III, американская певица Тэйлор Свифт, прокуроры, ведущие уголовные дела против экс-президента США Дональда Трампа, а также кукла Барби. Победителя объявят 6 декабря.

Комментируя это решение журнала, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что глава российского государства играет экстраординарную роль в мире, но подчеркнул, что для Путина эта номинация никакого значения не имеет.

Отметим, что в 2021 года журнал Time выбрал «Человеком года» предпринимателя Илона Маска.