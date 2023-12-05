Москва, 5 декабря, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Школьница Диана Красовская, по предложению которой появилось движение детей и молодёжи «Движение первых», посетила выставку-форум «Россия» в день добровольца 5 декабря. Об этом сообщили в дирекции выставки.

Александр Рюмин/ТАСС

«Я очень хотела попасть на выставку «Россия». Мне многие писали, как здесь классно и здорово. Я приехала — и я в шоке, такой масштаб, не описать словами все мои эмоции. Сразу появилось вдохновение», — сказала она.

На стенде Севастополя Красовская пообщалась с другими школьниками, рассказав им о «Движении первых» и общении с президентом России Владимиром Путиным.

«Я очень волновалась перед встречей, но всё прошло хорошо. Когда президент вошёл, я сразу успокоилась. Я предложила [создать движение], он поддержал — даже не задал дополнительных вопросов, просто сказал «да», что это действительно востребовано, что это нужно. Я была поражена — всё получилось!» — рассказала школьница.

14 июля 2022 года Путин подписал закон о создании Российского движения детей и молодёжи. Идея создания единой организации обсуждалась на протяжении долгого времени. В том числе и сами дети предлагали эту идею на различных форумах и крупных проектах.

В апреле 2022 года участница «Большой перемены» Диана Красовская на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» высказала главе государства предложение об объединении всех детских организаций в одно движение. Российский лидер это предложение поддержал, а впоследствии принял решение возглавить наблюдательный совет.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря Путин прибыл в Пятигорск, где проведёт заседание наблюдательного совета «Движения первых». Как отмечено в материалах к этой поездке президента, региональные отделения «Движения первых» созданы во всех 89 субъектах РФ, также в стране работают почти 39 тысяч первичных отделений — в образовательных учреждениях и других организациях, работающих с детьми и молодёжью.