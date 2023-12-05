Краснодар, 5 декабря, 2023, 18:10 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в результате столкновения бензовоза и автобуса на участке трассы Славянск-на-Кубани — Темрюк погибли три человека. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

ГУ МВД России по Краснодарскому краю

«В Славянском районе около 16 часов 20 минут на 64-м км автодороги Славянск-на Кубани — Темрюк столкнулись бензовоз марки «КамАЗ» маршрутный автобус IVECO. По предварительным данным, три человека погибли, еще семеро получили ранения. В настоящее время пострадавшие доставлены в ЦРБ города Славянска-на-Кубани», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются, добавили в УМВД.

Днём ранее в Красноярском крае сильный ветер сдул автобус с 15 пассажирами в кювет. ДТП произошло 4 декабря на втором километре автодороги Шарыпово — Назарово. В региональном главке уточнили, что причиной аварии стал сильный боковой ветер, в результате которого междугородний автобус «Хайгер» под управлением 57-летнего водителя съехал в кювет и опрокинулся на правый бок.

Как передавало ИА Регнум, 2 декабря в результате столкновения фуры и трёх автобусов Росгвардии в Воронежской области пострадали минимум 11 человек, один погиб. Авария произошла в Бобровском районе на 595-м км трассы М4 «Дон». Тогда семь пострадавших привезли в больницу. Из них госпитализированы были трое, один позднее скончался.