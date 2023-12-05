* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Санкт-Петербург, 5 декабря, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал журналиста Александра Невзорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на 40 тыс. рублей за публикацию без пометки иноагента. Об этом 5 декабря сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

ИТАР-ТАСС/Никита Крючков Журналист Александр Невзоров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Отмечается, что Невзоров привлечён к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»).

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Как следует из протокола, 8 августа Невзоров разместил в своём Telegram-канале материал без указания на то, что он распространён иностранным агентом либо касается деятельности иноагента.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре Приморский суд Санкт-Петербурга оштрафовал Невзорова за непредставление в Министерство юстиции отчётов о своей деятельности. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей.

Ранее в 2023 году суд оштрафовал Невзорова на 40 тыс. рублей за размещение в Telegram-канале публикации без маркировки иноагента, а также на 20 тыс. рублей за разжигание ненависти, которое содержалось в его заявлениях в одном из интервью.