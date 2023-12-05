Вашингтон, 5 декабря, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Американского блогера Тревора Джейкоба приговорили к шести месяцам лишения свободы за преднамеренную авиакатастрофу, которую тот устроил, чтобы записать и опубликовать эффектный видеоролик, передаёт 5 декабря портал TMZ.

Кадр из видео Американский блогер Тревор Джейкоб выпрыгивает из самолета

Инцидент произошёл в ноябре 2021 года, а ролик был опубликован Джейкобом спустя месяц. На кадрах ролика под названием «Я разбил свой самолёт» можно увидеть, как мотор самолёта глохнет, а пилот-блогер открывает боковую дверь и выпрыгивает из кабины с парашютом.

Джейкоб отрицал свою вину, но позже признался в содеянном, а также в том, что «преднамеренно уничтожил» обломки самолёта и лгал полиции, пытаясь помешать расследованию.

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По американскому законодательству блогеру грозило до 20 лет лишения свободы, однако с учётом признания вины и заключения сделки со следствием приговор был смягчён.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ноябре 2023 года следователи в Москве завершили расследование уголовного дела банды треш-блогеров из Таджикистана, которые нападали на людей, снимали свои действия на телефон и выкладывали видеоролики в социальные сети.

Ранее в Госдуме предложили официально отнести работу блогеров к экономической деятельности и внести соответствующие изменения в ОКВЭД. Времена разухабистой, пёстрой и генерирующей сверхприбыли блогерской вольницы подходят к концу, и процесс вывода блогеров в правовое поле абсолютно закономерен, отмечал в своём комментарии обозреватель ИА Регнум Семён Борзенко.