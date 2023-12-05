Вашингтон, 5 декабря, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Американский журнал Time признал аргентинского футболиста Лионеля Месси, чемпиона мира 2022 года, лучшим спортсменом 2023 года.

Fernando Gens /dpa/ Global Look Press Футболист Лионель Месси

«Это величайший из ныне живущих футболистов, возможно, лучший из всех, кто когда-либо играл в самую популярную игру в мире, и в прошлом году он привёл Аргентину к первой за почти четыре десятилетия победе на чемпионате мира», — отметили обозреватели издания.

36-летний футболист в настоящее время выступает за американскую команду «Интер Майами». Месси — четырёхкратный обладатель «Золотого мяча» по версии France Football, четырёхкратный обладатель «Золотого мяча ФИФА», десятикратный чемпион Испании в составе «Барселоны», двукратный чемпион Франции в составе ПСЖ, олимпийский чемпион (в составе сборной Аргентины).

В ноябре 2023 года профильный портал FourFourTwo опубликовал рейтинг ста лучших футболистов XXI века. Первое место в списке занял Месси, второе — португальский футболист Криштиану Роналду, третье — испанский игрок Андрес Иньеста.

4 декабря сообщалось, что Time включил президента России Владимира Путина в шорт-лист кандидатов на звание «Человек года». Глава российского государства уже становился лауреатом в этой номинации в 2007 году. В 2023 году, помимо Путина, в шорт-лист вошли председатель КНР Си Цзиньпин, американская певица Тэйлор Свифт и ряд других лиц. Победитель будет объявлен 6 декабря.