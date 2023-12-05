Москва, 5 декабря, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Вопросы комплектования личного состава формой и экипировкой решены, сообщил 5 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На развитие производственных мощностей оборонного заказа и поставок необходимой продукции, отметил глава правительства, выделяется существенное финансирование, и сейчас задействовано уже более 360 предприятий, введено в эксплуатацию порядка 37 тысяч единиц различного оборудования, привлечено около 520 тысяч сотрудников.

Также Мишустин заявил о необходимости постоянно отслеживать предоставление соцподдержки участникам спецоперации и их семьям.

«Важно постоянно отслеживать, как предоставляется социальная поддержка тем, кто рискует жизнью, их семьям — родителям, женам, детям. Особое внимание надо уделять своевременному финансированию этой сферы», — сказал премеьр-министр.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее заявлял, что забота об участниках спецоперации и их семьях является важнейшей задачей российских властей. Такая поддержка, по словам российского лидера, является не только служебным, но нравственным долгом для всех уровней власти.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, призвал Минобороны максимально строго следить за тем, чтобы никаких проблем с выплатами денежного содержания военным не было.