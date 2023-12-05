Рамалла , 5 декабря, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Бригады «Аль-Кассам» палестинского движения ХАМАС нанесли ракетный удар по израильскому городу Тель-Авив в ответ на обстрелы мирных жителей Газы. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба организации в своём Telegram-канале.

Yousef Masoud/Global Look Press

«Бригады «Аль-Кассам» нанесли ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на обстрелы мирных жителей», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря более 30 человек погибли, десятки были ранены в результате удара по жилому дому в центре сектора Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении операции против палестинского движения ХАМАС в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. По её данным, в ходе этой операции израильские военные взяли под контроль ключевые военные посты, с которых совершались нападения на израильские войска. По данным ЦАХАЛ, израильским военным удалось уничтожить инфраструктуру группировки ХАМАС в ходе операции.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и это не связано с нынешней эскалацией на Ближнем Востоке. Решение о создании Палестинского государства было принято в рамках ООН.

Российский лидер отмечал, что Израиль подвергся жестокой атаке, но урегулирование конфликта возможно лишь путём создания независимой Палестины. По его словам, Россия исходит «из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путём переговоров».