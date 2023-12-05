Москва, 5 декабря, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Верховный суд (ВС) РФ продолжит работу по гуманизации уголовного законодательства и правоприменительной практики, заявил 5 декабря председатель суда Вячеслав Лебедев.

Мария Девахина/РИА Новости

«Гуманизация уголовного законодательства и правоприменительной практики получила поддержку Х Всероссийского съезда судей. В этой связи Верховным судом РФ будет продолжена системная и последовательная работа в этом направлении», — цитирует РАПСИ выступление Лебедева на заседании Совета судей РФ.

Глава ВС напомнил, что гуманизм — принцип Уголовного кодекса России: уголовное законодательство России должно обеспечивать безопасность человека, а наказание и иные меры, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение ему физических страданий или унижение его человеческого достоинства.

Принцип гуманизма должен обеспечиваться судами при рассмотрении каждого уголовного дела, в отношении каждого обвиняемого, добавил Лебедев.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в своём выступлении глава ВС также отметил, что с начала 2023 года российские суды арестовали на 6% меньше фигурантов уголовных дел, чем годом ранее (чуть менее 62 тысяч человек). Численность лиц, в отношении которых в тот же период судом применена мера пресечения в виде домашнего ареста, возросла на 14%, сказал Лебедев.

Также председатель ВС напоминал, что в октябре 2023 года Госдума приняла в первом чтении внесённый Верховным судом законопроект, направленный на ограничение применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении женщин, имеющих малолетних детей, и фигурантов дел, страдающих заболеваниями.

В мае 2023 года Лебедев на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о работе по гуманизации законодательства. В частности, ВС подготовил проект закона, направленный на гуманизацию правоприменительной практики в отношении женщин, а также лиц, которые впервые совершили преступления небольшой и средней тяжести.

Президент России 4 декабря на заседании Совета по правам человека отметил, что слишком длинные сроки заключения фигурантов уголовных дел под стражей неприемлемы, а также поддержал предложение амнистировать некоторых женщин-заключённых.