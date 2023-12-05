Сеул, 5 декабря, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Южная Корея оказывает Украине гуманитарную помощь, предоставляет некоторые военные товары, но не поставляет оружие. Об этом заявил представитель минобороны страны Чон Ха Гю на брифинге в Сеуле.

Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Как мы неоднократно говорили, наши вооружённые силы поставляют гуманитарную помощь и военные предметы. Эта позиция не изменилась», — отметил он.

Сеул, по его словам, якобы поставлял на Украину только медицинские предметы и товары военного пользования (каски, аптечки, миноискатели).

Ранее издание The Washington Post сообщило, что Южная Корея стала поставщиков-рекордсменом по отправке артиллерийских боеприпасов калибром 155 мм для Украины. Отмечалось, что косвенно Сеул поставил Киеву снарядов больше, чем все европейские страны вместе взятые. По данным издания, американские чиновники якобы пытались убедить Сеул поставлять Украине боеприпасы, хотя законодательство Южной Кореи запрещает поставлять оружие в зоны боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, в мае глава киевского режима Владимир Зеленский призвал власти Южной Кореи поставить Киеву средства противовоздушной обороны.

В июле по итогам встречи с лидером Южной Кореи Юн Сок Ёлем Зеленский сообщил, что республика начала передачу Украине транспорта и спецтехники, в том числе машин для разминирования.

На саммите НАТО 12 июля Юн Сок Ёль сообщил, что республика в 2023 году поставила Киеву оборудование для разминирования, машины скорой помощи и гуманитарную помощь, а также предметы гуманитарного характера.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.