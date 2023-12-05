Москва, 5 декабря, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Россия с декабря начнёт усиливать ограничение поставок нефти и топлива в рамках ОПЕК+, заявил 5 декабря вице-премьер РФ Александр Новак.

Егор Алеев/ТАСС

По его словам, Россия полностью подтверждает полную приверженность договорённостям по добровольному дополнительному сокращению экспорта нефти и нефтепродуктов на 500 тыс. баррелей в сутки (300 тыс. б/с нефти и 200 тыс. б/с нефтепродуктов), начиная с января 2024 года.

«Могу отметить, что уже в декабре мы начнем движение в сторону выполнения данного показателя, от текущей цели в 300 тыс. б/с сокращения экспорта», — цитирует его ТАСС.

Вице-премьер добавил, что Россия также продолжит работу с независимыми источниками для корректной оценки состояния рынка нефти после добровольных сокращений поставок.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября Новак заявил, что Россия углубит добровольное сокращение поставок нефти до общего объёма в 500 тыс. баррелей в сутки и продлит его до конца I квартала 2024 года.

В тот же день страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 1 млн баррелей в сутки. Как сообщило агентство Reuters, ОПЕК+ достигла предварительного соглашения о дополнительном сокращении добычи нефти.