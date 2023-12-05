Москва, 5 декабря, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Народная артистка России Татьяна Владимирова скончалась на 74-м году жизни, сообщила 5 декабря пресс-служба театра Et Cetera на своём сайте.

Владимир Федоренко/РИА Новости Актриса Татьяна Владимирова в роли Леттис в сцене из спектакля

«Татьяну Владимирову любили зрители, с ней хотели работать режиссёры, её бесконечно любили мы все. В нашем театре большое горе, мы потеряли потрясающе талантливую актрису и очень родного, любимого человека. Она была центром притяжения для нас всех — мудрая, тонкая, лёгкая в общении, весёлая и никогда не унывающая. Как же трудно нам будет жить без нее», — говорится в сообщении.

В театре уточнили, что Владимирова скончалась после тяжелой болезни. О дате церемонии прощания будет известно позднее, добавили в пресс-службе.

Биография

Татьяна Владимирова родилась 29 августа 1950 года в Москве. После завершения учёбы в средней школе поступила в Школу-студию МХАТ (в 1973 году), где училась в классе Василия Маркова.

С мужем, которого назначили главным режиссёром, она уехала в Томский драматический театр. Проработав в этом театре девять лет, уехала в Архангельск, а оттуда в Омск. Работая в провинциальных театрах, актриса прошла настоящую школу мастерства и приобрела огромный опыт. Как вспоминала сама актриса, ей для хорошего самочувствия надо было играть три спектакля в день: два детских утром, и один — вечером.

Признание ей принесли такие роли, как Агафья Тихоновна в «Женитьбе» Гоголя, Катерина в «Грозе» Островского, Раневская в «Вишневом саде» Чехова и, пожалуй, самую блистательная её роль, после которой зрительская любовь сопровождала Владимирову все годы работы в провинции, — Катрин в «Мамаше Кураж» Бертольта Брехта.

С 1993 года и до последних дней жизни актриса работала в московском театре Et Cetera под руководством Александра Калягина.

Роли актрисы

В первом спектакле театра «Дядя Ваня» она сыграла няню Марину — тонко, без усилий «делала возраст», создавая образ старого человека в его одинокой мудрости и доброте. Именно с этой роли началась ее активная работа в театре, в котором актриса занята практически в каждом спектакле.

Среди других её работ можно отметить роли свахи в комедии «Руководство для желающих жениться», созданной по юмористическим рассказам А. П. Чехова, Перрена в «Лекаре поневоле» Мольера, поставленном Калягиным в традиции комедии дель арте, Миссис Аткинс в мелодраме Юджина О’Нила «За горизонтом», Татьяну Никоновну в спектакле по ранней пьесе А. Н. Островского «Старый друг лучше новых двух», решенной режиссёром Владимиром Богатыревым как сатирический гротеск.

Кроме этого, она снималась в сериалах «Теория вероятности», «Склифосовский», в фильмах «Довлатов», «Не чужие» и других лентах.