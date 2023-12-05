Газа, Палестина, 5 декабря, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Более 30 человек погибли, десятки ранены в результате удара по жилому дому в центре сектора Газа. Об этом 5 декабря сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

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«Более 30 человек погибли, десятки ранены, по предварительным данным, в результате удара сегодня по жилому дому, который принадлежит семье Абу Месбех, в городе Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа», — сказал источник.

Как сообщало ИА Регнум, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении операции против палестинского движения ХАМАС в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. По данным ведомства, в ходе этой операции ЦАХАЛ взяла под контроль ключевые военные посты, с которых совершались нападения на израильские войска. Уточняется, что израильским военным удалось уничтожить инфраструктуру группировки ХАМАС в ходе операции.

До этого, 2 декабря, палестинское агентство Safa проинформировало об атаке израильских войск на Джабалию. Удару Израиля подвергся один из домов в этом лагере.