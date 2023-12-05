Москва, 5 декабря, 2023, 17:04 — ИА Регнум. В 2023 году российские суды арестовали на 6% меньше фигурантов уголовных дел, чем годом ранее, и отказались отправлять в СИЗО каждого пятого предпринимателя из тех, кому грозила такая мера, заявил 5 декабря на пленарном заседании Совета судей РФ председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

Руслан Кривобок/РИА Новости

За первые девять месяцев 2023 года были заключены под стражу чуть менее 62 тысяч подозреваемых. Кроме того, суды удовлетворили чуть более 130 тысяч ходатайств о продлении срока содержания под стражей, что на 11% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

«При этом численность лиц, в отношении которых судом применена мера пресечения в виде домашнего ареста, возросла на 14%», — цитирует Лебедева РАПСИ.

Лебедев напомнил, что в октябре 2023 года Госдума приняла в первом чтении внесённый Верховным судом законопроект, направленный на ограничение применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении женщин, имеющих малолетних детей, и фигурантов, страдающих заболеваниями.

По уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности российские суды за тот же период 2023 года рассмотрели 260 ходатайств о заключении под стражу и удовлетворили 213 из них (82%), отказав в удовлетворении 47 ходатайств (18%), добавил Лебедев.

По инициативе Верховного суда в Уголовно-процессуальном кодексе теперь предусмотрены критерии осуществления предпринимательской деятельности, что позволит снять проблему необоснованных решений о заключении под стражу, напомнил глава Верховного суда.

«Гуманизм является принципом УК РФ, в соответствии с которым уголовное законодательство России обеспечивает безопасность человека, а наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства. Поэтому его соблюдение должно обеспечиваться судами при рассмотрении каждого уголовного дела и в отношении каждого обвиняемого», — добавил Лебедев.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в феврале 2023 года на ежегодном совещании судей президент России Владимир Путин предложил ввести более мягкие меры наказания в отношении предпринимателей. В качестве примера он привёл внесение залога или домашний арест.

В мае 2023 года Лебедев на встрече с президентом рассказал о проводимой работе по гуманизации законодательства. Так, был подготовлен проект закона, направленный на гуманизацию правоприменительной практики в отношении женщин, а также лиц, которые впервые совершили преступления небольшой и средней тяжести, отметил председатель суда.

В декабре 2023 года на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин отметил, что очень большие сроки содержания под стражей подследственных неприемлемы. По этому направлению решены не все вопросы, сказал глава государства.