Российские суды отказываются отправлять в СИЗО каждого пятого бизнесмена
Москва, 5 декабря, 2023, 17:04 — ИА Регнум. В 2023 году российские суды арестовали на 6% меньше фигурантов уголовных дел, чем годом ранее, и отказались отправлять в СИЗО каждого пятого предпринимателя из тех, кому грозила такая мера, заявил 5 декабря на пленарном заседании Совета судей РФ председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.
За первые девять месяцев 2023 года были заключены под стражу чуть менее 62 тысяч подозреваемых. Кроме того, суды удовлетворили чуть более 130 тысяч ходатайств о продлении срока содержания под стражей, что на 11% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.
«При этом численность лиц, в отношении которых судом применена мера пресечения в виде домашнего ареста, возросла на 14%», — цитирует Лебедева РАПСИ.
Лебедев напомнил, что в октябре 2023 года Госдума приняла в первом чтении внесённый Верховным судом законопроект, направленный на ограничение применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении женщин, имеющих малолетних детей, и фигурантов, страдающих заболеваниями.
По уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности российские суды за тот же период 2023 года рассмотрели 260 ходатайств о заключении под стражу и удовлетворили 213 из них (82%), отказав в удовлетворении 47 ходатайств (18%), добавил Лебедев.
По инициативе Верховного суда в Уголовно-процессуальном кодексе теперь предусмотрены критерии осуществления предпринимательской деятельности, что позволит снять проблему необоснованных решений о заключении под стражу, напомнил глава Верховного суда.
«Гуманизм является принципом УК РФ, в соответствии с которым уголовное законодательство России обеспечивает безопасность человека, а наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства. Поэтому его соблюдение должно обеспечиваться судами при рассмотрении каждого уголовного дела и в отношении каждого обвиняемого», — добавил Лебедев.
Как сообщало ИА Регнум ранее, в феврале 2023 года на ежегодном совещании судей президент России Владимир Путин предложил ввести более мягкие меры наказания в отношении предпринимателей. В качестве примера он привёл внесение залога или домашний арест.
В мае 2023 года Лебедев на встрече с президентом рассказал о проводимой работе по гуманизации законодательства. Так, был подготовлен проект закона, направленный на гуманизацию правоприменительной практики в отношении женщин, а также лиц, которые впервые совершили преступления небольшой и средней тяжести, отметил председатель суда.
В декабре 2023 года на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин отметил, что очень большие сроки содержания под стражей подследственных неприемлемы. По этому направлению решены не все вопросы, сказал глава государства.