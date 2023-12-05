Орел, 5 декабря, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Прибывшей из Донецкой Народной Республики (ДНР) женщине помогли получить российский паспорт, исправив в документах неверную дату рождения, которой не было в календаре, сообщила 5 декабря пресс-служба УМВД России по Орловской области на своём сайте.

Пресс-служба УМВД России по Орловской области

В сообщении говорится, что жительница ДНР прибыла из зоны боевых действий в Орловскую область в конце 2022 года и сразу обратилась за получением российского паспорта.

«При оформлении документа выяснилось, что днем её рождения во всех документах значилась дата 29 февраля, тогда как в 1953 году — году её рождения — в феврале было всего 28 дней. Для решения проблемы гражданке необходимо было обратиться в суд для внесения изменений в актовую запись о рождении», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что в управлении по вопросам миграции регионального УМВД оказали женщине всестороннюю помощь в получении новых документов, после судебного решения об изменении даты рождения ей выдали новое свидетельство о рождении, а затем в торжественной обстановке вручили первый российский паспорт.

Как сообщало ИА Регнум, за год, прошедший с момента воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, российские паспорта получили более 2,2 млн жителей этих регионов. С учётом тех, кто получал российские паспорта ранее, их обладателями стали больше 3 млн человек. Такими данными располагает МВД России. К концу сентября за получением российских паспортов обратились около 83% граждан, проживающих на этих территориях.