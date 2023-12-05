Москва, 5 декабря, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что находится на плановой госпитализации. Об этом она сообщил 5 декабря в своём Telegram-канале.

Михаил Терещенко/ТАСС Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

«Получаю много звонков и сообщений с вопросом о том, как я себя чувствую. Благодарна всем за волнение и ваше внимание. В настоящее время нахожусь на плановой госпитализации», — написала она.

Ранее Москалькова сообщила, что её госпитализировали перед предстоящей операцией. Омбудсмен рассказала, что лежит в больнице под капельницей и надеется в ближайшее время вернуться в строй. По её словам, врачами запланирована небольшая операция.

Москалькова стала уполномоченным по правам человека в России в 2016 году. В 2021-м после повторного внесения её кандидатуры президентом РФ Владимиром Путиным её вновь избрали на этот пост.