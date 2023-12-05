Брюссель, 5 декабря, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон предупредила о риске терактов в европейских странах в новогодние праздники на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает 5 декабря Associated Press.

Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com /Global Look Press

«В связи с войной между Израилем и ХАМАС и поляризацией, которую она вызвала в нашем обществе, а также в связи с предстоящим праздничным сезоном существует огромный риск террористических атак в Европейском союзе», — предупредила Йоханссон.

Кроме того, добавила она, Еврокомиссия выделит дополнительные 30 млн евро на укрепление безопасности в уязвимых районах стран — членов ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее венгерский историк Ласло Бернат Веспреми предупредил, что масштабная «кровавая» гражданская война угрожает Европе из-за реакции общественности в европейских странах на эскалацию палестино-израильского конфликта.

Эксперт добавил, что в будущем в европейских странах способны усилиться антисемитские и антимусульманские акции, носящие ультраправый характер. Теракты, которые могут устраивать правые радикалы, подтолкнут исламистов к ответным действиям, и такая конфронтация приведёт к гражданской войне.