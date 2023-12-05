Москва, 5 декабря, 2023, 16:42 — ИА Регнум. В Доме молодёжи на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ состоялось праздничное мероприятие для волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи (ВМФ), которое стало частью Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

Евгений Биятов /Фотохост-агентство РИА Новости

Перед волонтёрами выступили заместитель руководителя Росмолодёжи и координатор по подготовке и проведению ВФМ-2024 Денис Аширов, а также председатель комитета Госдумы по молодёжной политике, председатель Совета Ассоциации волонтёрских центров, руководитель ДОБРО.РФ Артём Метелев.

«27 Центров привлечения и подготовки волонтёров стали нашей опорой в создании добровольческого корпуса Всемирного фестиваля молодёжи. Нам важно было выбрать самых активных и ярких волонтёров, которые будут рассказывать о нашей стране, её уникальности, богатстве и, главное, о Всемирном фестивале молодёжи», — рассказал Аширов.

По его словам, дальше добровольцев ждёт обучение на базе волонтёрских Центров, непосредственно на площадке Фестиваля на федеральной территории «Сириус», а также в Москве и Сочи. После этого работа волонтёрского корпуса не закончится: они будут помогать иностранным участникам во время региональной программы, которая включает 30 российских городов.

Акция «80 дней до старта волонтёрского корпуса Фестиваля!» стала торжественным завершением отборочной кампании добровольцев для этого крупнейшего международного события. Участие приняли представители всех 27 Центров привлечения и подготовки волонтёров ВФМ-2024, в том числе руководители, тренеры, специалисты по отбору и сами добровольцы, которые уже прошли все этапы отбора на ВФМ-2024 и ожидают оглашения результатов.

«За последние несколько лет мы создали огромную волонтёрскую структуру в нашей стране. Мы получили 50 тысяч заявок и досрочно завершили заявочную кампанию в добровольческий корпус Фестиваля. Во многом это случилось благодаря работе Центров привлечения и подготовки волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи. Большинство тех, кто войдет в команду волонтёров ВФМ-2024, уже отобраны», — отметил Метелев.

Гости мероприятия узнали о функциональных направлениях, по которым будут работать волонтёры. Представители Центра привлечения и подготовки волонтёров ВФМ-2024, открытого на базе ресурсного центра «Мосволонтёр», презентовали направление «городских волонтёров». Они будут создавать атмосферу праздника и гостеприимства и сопровождать участников Фестиваля в аэропортах.

Кроме того, были представлены 7 колледжей-победителей конкурса подготовки городских волонтёров в Сочи, среди которых Университетский экономико-технологический колледж Сочинского государственного университета, Сочинский профессиональный техникум, Сочинский колледж поликультурного образования, Сочинский институт (филиал) Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Сочинский медицинский колледж, Академический колледж и филиал Российского государственного социального университета в Сочи.

Участникам акции также рассказали о специальных функциональных направлениях — волонтёрах-медиках и волонтёрах-атташе. Направление «Медицинское сопровождение» представила руководитель всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» Анастасия Зацепурина вместе с 30 представителями Центра, а про направление «Атташе иностранных делегаций» рассказала руководитель волонтёрского центра МГИМО Марьям Хубиева вместе с 50 кандидатами в волонтёры, тренерами и специалистами по отбору.

Кроме того, был организован телемост с вузами, участвующими в подготовке волонтёров-атташе, — ДВФУ, УрФУ, СКФУ, ПГУ, ВолГУ, КубГУ, НижГУ, ЧувГУ, СПбГЭУ. Они приветствовали гостей на языках народов мира.

На мероприятии также прошло награждение 10 финалистов конкурса официальной песни волонтёров ВФМ-2024, выбранных народным голосованием, которое проходило в официальной группе «Вконтакте». Победителем конкурса стала песня Любови Брель «Я волонтёр».

Как ранее передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил в видеообращении по случаю 100 дней до предстоящего фестиваля, что Россия примет участников Всемирного фестиваля молодёжи из более чем 180 стран как самых дорогих гостей. Глава государства отметил, что такой масштаб говорит об огромном и искреннем интересе в мире к России, особенно к её культуре, истории, традициям и ценностям.

Фестиваль пройдёт с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». Проведение региональной программы фестиваля запланировано с 10 по 17 марта, её должны посетить представители 30 российских городов.