Москва, 5 декабря, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Здоровье российской певицы Аллы Пугачёвой было подорвано во время гастролей в зоне аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Об этом сообщил гитарист певицы Александр Левшин в беседе с изданием aif.ru.

Валерий Шустов/РИА Новости Певица Алла Пугачёва

По словам музыканта, гастроли в Чернобыле в 1986 году отразились на всех выступавших, включая саму Пугачёву.

«Мы ехали на концерт и не понимали, что реактор излучал по полной. Некоторые после той поездки заболели и скончались. Много страшного видели. Например, въехали в Припять. Город пустой. Открытые окна, бельё на улице — и никого. Какой-то порошок на обочине. Будто съёмки триллера. И самое горестное — многие, кто был на том концерте, не вернулись домой. Вспоминать не хочется», — рассказал изданию Левшин.

До этого 13 ноября Пугачёва опубликовала у себя в соцсетях сообщение, адресованное «клеветникам и завистникам» певицы, в котором артистка заявила, что всю жизнь «жила и пела ради людей», жертвовав своим здоровьем и личной жизнью.

«И не надо считать количество волос на моей голове (после Чернобыля — спасибо, хоть что-то осталось)», — добавила Пугачёва.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. На станции произошёл взрыв и выброс радиоактивных веществ. Из 30-километровой зоны отчуждения, где находятся города Припять и Чернобыль, эвакуировали 270 тыс. человек. Выброс радиоактивных веществ затронул территории РСФСР, Украинской и Белорусской ССР. Радиоактивное облако, которое образовалось после аварии, прошло над Европой.

Пугачёва тогда выступила на благотворительном концерте «Счёт 904» в Москве, а через несколько месяцев дала концерт в посёлке Зелёный мыс недалеко от Припяти. Сообщалось, что на концерт пришли около девяти тысяч ликвидаторов аварии.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября один из руководителей Чернобыльской АЭС Анатолий Егоров скончался в Москве. Днём ранее он отпраздновал своё 77-летие. Уточнялось, что Егоров стоял у истоков создания ЧАЭС и принимал участие в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы.