Москва, 5 декабря, 2023, 16:30 — ИА Регнум. В настоящее время проведение амнистии пошло бы на пользу российской экономике, считает член Адвокатской палаты Москвы, Ассоциации юристов России, Федерального союза адвокатов России, Международного союза (содружества) адвокатов, Гильдии российских адвокатов Андрей Мишонов. Об этом он заявил 5 декабря корреспонденту ИА Регнум.

Денис Гуков/РИА Новости

Ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным член СПЧ Ева Меркачева предложила провести амнистию для некоторых категорий женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы за ненасильственные преступления. Глава государства нашёл её доводы убедительными и сказал, что стоит проработать вопрос.

Как заявил Мишонов, в настоящее время российская экономика переживает не самое стабильное время, и в таких условиях для государства было бы вполне приемлемо снизить нагрузку на пенитенциарную систему. По мнению юриста, если в ходе амнистии будет освобождено определённое количество людей, то это уменьшит расходы на их содержание в местах лишения свободы.

«Но здесь важно соблюсти золотую середину. С одной стороны, снизить нагрузку, а с другой — не допустить освобождения лиц, которые не заслуживают этого и которых нежелательно выпускать на волю досрочно. Речь идёт о лицах, совершивших тяжёлые правонарушения, рецидивистах, людях, совершивших преступления против половой неприкосновенности, и так далее», — подчеркнул Мишонов.

При этом он заметил, что стране сейчас рабочие руки нужны как никогда, и поэтому велика вероятность, что амнистия в 2023–2024 годах произойдёт и, может быть, даже не только в отношении женщин.

«Опыт прежних амнистий показывает, что чаще всего государство прощает женщин, несовершеннолетних либо лиц, впервые совершивших преступления небольшой или средней тяжести. Иными словами, речь идёт о людях, которые могут исправиться без длительного нахождения в изоляции от общества, — рассказал Мишонов. — Тем более что амнистии не было уже давно (по имеющимся данным, последний раз амнистию в РФ проводили в 2015 году в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. — Прим. ИА Регнум)».

При этом Мишонов призвал не опасаться, что масштабная амнистия обернётся резким ростом преступности.

«Такого обычно не происходит. Освобождаются те люди, которые ещё не стали постоянным элементом криминальной среды, а попали в места заключения, так как совершили ошибку, но не склонны к регулярному нарушению закона», — подытожил адвокат.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Путина, надо подготовить и принять соответствующие решения, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы.

Это заявление он сделал в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, когда член СПЧ Ева Меркачева предложила освободить из заключения женщин, которые осуждены за ненасильственные преступления, если у них есть несовершеннолетние дети, а также тех, кто впервые получил срок, если нет потерпевших или если потерпевшие не возражают.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что вопрос об амнистии некоторых женщин, осуждённых за ненасильственные преступления, должен быть рассмотрен и проработан в ведомствах. На вопрос о сроках амнистии и вероятных персоналиях, которые могут под неё попасть, пресс-секретарь президента не ответил.