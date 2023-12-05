Москва, 5 декабря, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудит с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом взаимодействие в энергетике, в том числе в рамках ОПЕК+, сообщил 5 декабря журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Zuma/TASS Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

Он подчеркнул, что достаточно плотная российско-саудовская координация в этом формате является надёжной гарантией сохранения стабильной и предсказуемой ситуации на глобальном нефтяном рынке.

«Мы очень активно и, я бы сказал, плодотворно сотрудничаем на этом треке», — добавил помощник президента.

Также Ушаков отметил, что сотрудничество в сфере энергетики будет обсуждаться и в ходе переговоров в рамках предстоящего 6 декабря рабочего визита Путина в ОАЭ. По его словам, документы для подписания по итогам визитов российского лидера в эти страны готовятся. Ушаков отметил, что переговоры президента России с руководителями ОАЭ и Саудовской Аравии пройдут сначала с участием делегаций, а затем тет-а-тет.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что в планах Путина также обсуждение региональных конфликтов.

«Когда я упомянул о региональных конфликтах, то, помимо палестино-израильского, который сейчас носит самый горячий характер, естественно, мы обсудим ситуацию по линии СВО, это неизбежно», — отметил Ушаков.

Он заявил, что зарубежным коллегам будет важно выслушать оценки Путина по развитию ситуации. При этом помощник российского президента уточнил, что это обсуждение «не имеет никакого отношения к встрече в Джидде» (в августе 2023 года в этом саудовском городе прошли инициированные Киевом консультации по урегулированию украинского кризиса).

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря запланированы рабочие визиты российского лидера в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры будут посвящены ситуации на рынке нефти, международной и региональной повестке дня, но в первую очередь — двусторонним отношениям.