Москва, 5 декабря, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Аномальные морозы на большей части территории России продлятся как минимум до конца недели. Об этом 5 декабря сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«До конца недели — точно холодная погода», — приводит слова Вильфанда «РИА Новости».

В Москве днём 6 декабря температура будет минус 12–14 градусов, ночью — минус 16–18 градусов. 8 декабря столбик термометра опустится ночью до минус 18–23 градусов, днём — до минус 14–16 градусов.

По его словам, температура в Центральной России будет на 8–14 градусов ниже нормы, на Северо-Западе страны — на 10 и более градусов, в Поволжье — на 10–20 градусов, на Урале — на 15 и более градусов, в западной Сибири — на 10–12 градусов.

Как ранее передавало ИА Регнум, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. Он отметил, что минимальная температура воздуха на базовой метеостанции столицы опустилась до отметки минус 12,9 градуса.

В Росгидромете предупредили, что с 5 по 9 декабря в Москве ожидаются аномальные морозы на 7–10 градусов ниже нормы. По прогнозам синоптиков, в этот период в Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–10 градусов ниже климатической нормы.