Москва, 5 декабря, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Центральный банк Российской Федерации с 25 декабря запрещает сотрудникам использование телефонов и планшетов компании Apple в служебных целях и исключает их закупку для своих нужд, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Евгений Одиноков/РИА Новости

«С 25 декабря работникам нельзя использовать мобильные устройства Apple в служебной деятельности», — сказал собеседник агентства, ссылаясь на распоряжение председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Кроме того, регулятор также не будет покупать смартфоны и планшеты указанной компании.

Как сообщало ИА Регнум, в августе использование смартфонов и планшетов Apple для доступа к рабочим приложениям и почте запретило своим сотрудникам Минцифры России.

Кроме того, генеральный директор компании КамАЗ Сергей Когогин в августе также подписал приказ о запрете сотрудникам предприятия использовать в служебных целях электронные устройства от Apple.