Бразилиа, 5 декабря, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Из-за возможного конфликта между Венесуэлой и Гайаной армия Бразилии усилила военное присутствие на границах. Об этом 5 декабря сообщил портал G1 со ссылкой на источник в аппарате бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Filipe Bispo/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Хотя Бразилия считает конфликт маловероятным, вооружённые силы страны уже подготовили сценарий такой возможности и повысили уровень боевой готовности в регионе», — сказал источник.

Отмечается, что Бразилия в том числе расширила присутствие своих военных на двух границах — с Венесуэлой и Гайаной.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Как ранее сообщало ИА Регнум, депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Иления Роса Медина Карраско заявил, что правительство страны примет законы для придания соответствующего статуса спорной с Гайаной земле Эссекибо, следуя результатам референдума, на котором венесуэльцы поддержали включение региона в состав республики. Она заявила, что вопрос референдума о присоединении Эссекибо получит своё развитие, регион должен стать неотъемлемой частью территории и официально получить комплексный план развития.

В Венесуэле 3 декабря состоялся референдум, на котором 95% жителей одобрили включение в состав страны региона Эссекибо. Согласно опубликованным данным, в голосовании приняли участие более половины избирателей, более 10,43 млн человек.

В сентябре 2023 года глава МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил, что США рассматривают возможность размещения военной базы в регионе Эссекибо.