Баку, 5 декабря, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Украинский военкор Роман Бочкала случайно в своих соцсетях выдал Азербайджан как страну, начавшую производить снаряды для Украины. На это обратили внимание журналисты RTVI.

Личная страница Романа Бочкалы в социальной сети Украинский военкор Роман Бочкала

Так, в своём Telegram-канале военкор сообщил, что Украина начала собственное производство 122-мм снарядов для гаубицы Д-30. При этом помогает в этом страна-партнёр, которая и организовала на своей территории производство для Киева.

На одной из фотографий Бочкала держит в руках украинский флаг, позируя в цеху завода. Что за страна начала помогать Украине он не рассказал, однако внимание журналистов привлекли стенды за спиной военкора. На них отчётливо видна символика азербайджанской группы компаний Palladium, на сайте которой «Укроборонпром» числится партнёром.

Азербайджан и ранее оказывал Киеву поддержку. После начала СВО Баку передал киевскому режиму якобы «в качестве гуманитарной помощи» 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. МИД России тогда выразил недоумение в связи с действиями Азербайджана, отметив, что ВС РФ уничтожают инфраструктуру, связанную с военной деятельностью Киева. О военной помощи ВСУ Баку официально не объявлял.