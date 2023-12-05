* внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов

Киев, 5 декабря, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) заявил, что в 2023 году Украина получит последний транш грантовой помощи США, в дальнейшем Вашингтон перейдёт только на кредитные взаимоотношения с Киевом.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«По деньгам. Сейчас это будет, вероятно, последний денежный транш помощи Украине. В 2024 году денег нам не дадут. Скорее всего, мы перейдём на кредитную форму сотрудничества. Кредиты — дадут. Безвозвратную денежную помощь — нет», — написал депутат в своём Telegram-канале.

По его мнению, после президентских выборов в США никакого прорыва в Вашингтоне по отношению к Украине не будет.

Гончаренко предположил, что для Белого дома будет достаточно того, что Украина «устояла», а далее Вашингтон переключится на «внутренний трек» и будет на выборах акцентировать внимание на здравоохранении, экономике и других привычных для избирателей темах.

Как передавало ИА Регнум, политолог-международник, американист, директор ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Федор Войтоловский заявил, что в США вопрос о военной помощи Украине стал предметом серьёзного внутриполитического торга, и республиканцы пытаются выстроить фронду инициативам администрации Белого дома.

Ранее в Сенате США не смогли договориться о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Республиканцы настаивают на том, что в первую очередь нужно внести изменения в миграционную политику и новые правила охраны южных границ США.

По данным агентства Bloomberg, голосование в Сенате Конгресса США о выделении Украине очередного пакета военной помощи произойдёт не раньше 11 декабря. При этом 15 декабря сенаторы уйдут на рождественские каникулы. Пока американские законодатели обсуждают на заседаниях вопросы охраны южной границы США.

Директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг в декабре 2023 года заявила, что у США до конца 2023 года закончатся средства для финансирования Украины, если Конгресс не одобрит новый пакет помощи.