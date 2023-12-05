Варшава, 5 декабря, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Польские пограничники задержали гражданку Украины, объявленную в международный розыск за кражу в Дании десятков велосипедов. Об этом представитель Бещадского отдела Пограничной стражи Польши Пётр Закелаж сообщил 5 декабря журналистам.

Panoramic/Keystone Press Agency/ Global Look Press

Он рассказал, что 39-летнюю украинку задержали на пограничном переходе в Корчеве, когда она пыталась покинуть страну на автомобиле. В ходе проверки документов выяснилось, что её данные внесены в список разыскиваемых лиц.

«Власти Дании выдали европейский ордер на её арест. Как оказалось, её криминальная история была очень оригинальной», — приводит слова Закелажа издание Portalsamorzadowy.

Женщину подозревают в краже 30 двухколёсных транспортных средств на территории Дании. Затем велосипеды были переправлены в Германию.

По законам Дании, гражданке Украины грозит до шести лет лишения свободы. Суд арестовал её на 60 суток.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29-летнего гражданина Украины задержали в Польше за переправку нелегальных мигрантов от польско-белорусской границы в страны Западной Европы. За провоз по польской территории он брал с мигрантов от 200 до 1000 евро.

В польской Познани подозрение властей ранее вызвала 52-летняя беженка с Украины, с которой находились голодные и запуганные приёмные дети. Выяснилось, что женщина била детей и издевалась над ними, а также за деньги отдавала педофилам.