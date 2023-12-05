Москва, 5 декабря, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Государственная дума приняла во втором чтении поправки в законодательство, расширяющие полномочия президента России в отношении имущества, принадлежащего лицам из недружественных стран, говорится на сайте Госдумы.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Сообщается, что новые нормы были оформлены в качестве поправок ко второму чтению проекта закона о поэтапном реформировании института индивидуальных инвестиционных счетов.

Теперь законодательно закрепляется право президента России вводить временное управление в отношении имущества, которое принадлежит лицам из недружественных государств.

Новые поправки расширяют полномочия главы государства по установлению экономических мер в отношении недружественных государств. Так, согласно новому закону, президент сможет вводить особый порядок для сделок между гражданами РФ и юридическими лицами и компаниями из недружественных стран.

Как передавало ИА REGNUM, 25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия активов РФ за рубежом. Указ предполагает введение временного управления собственностью компаний, связанных с иностранными государствами, если те блокируют активы России у себя. Отмечается, что в случае изъятия или ограничения прав на российское имущество за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России.

Также указом Путина закреплено, что временное управление активами недружественных стран в Российской Федерации может прекращаться по решению президента.