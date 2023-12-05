Тель-Авив, Израиль, 5 декабря, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Ракета попала в жилой дом в городе Ашкелоне на юго-западе Израиля, несколько человек пострадали, сообщает израильская радиостанция Kan.

Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

Отмечается, что две женщины 60 лет получили лёгкие ранения осколками, ещё три человека, включая двоих детей, испытывают состояние шока.

За последний час сигнал тревоги на юге Израиля звучал пять раз.

Как сообщало ИА Регнум, Армия обороны Израиля утром 5 декабря заявила о нанесении авиаудара по пусковым постам, инфраструктуре и военному комплексу ливанского движения «Хезболла».

В ЦАХАЛ пояснили, что это был ответный удар на пуски 4 декабря из Ливана в сторону Израиля.