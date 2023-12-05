Москва, 5 декабря, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву ожидается в декабре. Точная дата будет названа в ближайшие дни, сообщил 5 декабря журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

EPA/Rayner Pena R./ТАСС Президент Венесуэлы Николас Мадуро

«Мы достаточно давно согласовали возможность визита господина Мадуро в Москву в декабре текущего года, а конкретные даты, очевидно, мы подтвердим в ближайшие дни», — сказал представитель Кремля.

Ушаков допустил, что венесуэльский лидер захочет посетить и другие российские города. Он отметил, что «это предмет переговоров».

По словам помощника главы государства, декабрь — тяжёлый месяц из-за различных внутриполитических дел и событий в графике президента Владимира Путина. Тем не менее в план вписаны важные международные контакты, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года глава российского МИД Сергей Лавров, находясь с визитом в Каракасе, передал Мадуро приглашение президента Владимира Путина посетить Россию.

После начала российской спецоперации на Украине Мадуро выразил твёрдую поддержку действиям Москвы и осудил дестабилизирующую активность США и НАТО.