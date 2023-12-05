Москва, 5 декабря, 2023, 15:25 — ИА Регнум. В выступлениях российских спортсменов на международных соревнованиях в нейтральном статусе нет ничего страшного, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев

«Я считаю, что не было бы ничего страшного, если бы мы поехали выступать на соревнования в нейтральном статусе — тем более, мы уже были нейтральными на трёх Олимпиадах», — сказал он в интервью «Газете.Ru».

Он также возмутился тем, что спортсмены, которые уже выиграли олимпийские награды, «больше всех начинают вопить, что ситуация изменилась, сейчас никуда ехать не надо».

«Я усматриваю в этом эгоизм и издевательское отношение к стране и спортсменам», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта МОК рекомендовал допускать на состязания спортсменов из России и Белоруссии только в нейтральном статусе и только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с армией или спецслужбами. Кроме того, российские и белорусские спортсмены не могут быть представлены в командных видах спорта.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе заявила, что запретит российским лыжникам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Она отметила, что сейчас всё по-другому: мир пытается уничтожить российские флаг и гимн.

По её словам, за это большая часть народа будет спортсменов больше уважать. «Мне кажется, это гораздо круче, чем любые звания и регалии», — добавила Вяльбе.

3 октября президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер выступила против того, чтобы российские спортсмены выступали на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Она заявила, что такой шаг будет равносильным тому, чтобы сдаться.

Президент России Владимир Путин 19 октября заявил, что подходы МОК по допуску спортсменов на Олимпиаду противоречат самой природе спорта. Он возмутился тем, что в МОК приглашение на Игры считают привилегией, которую могут дать за не имеющие никакого отношения к спорту политические жесты.