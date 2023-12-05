Таллин, 5 декабря, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Послы Латвии, Литвы и Эстонии в Варшаве выразили демарш представителям правительства Польши на фоне продолжения блокировки украинской границы польскими дальнобойщиками, передаёт 5 декабря эстонская телерадиокомпания ERR.

DAREK DELMANOWICZ/EPA/ТАСС Очередь большегрузов на польско-украинской границе в Медыке

Как пояснила представитель МИД Эстонии Брита Кикас, в Варшаве в министерстве инфраструктуры Польши прошла встреча/демарш послов трёх стран Балтии.

«Мы уважаем право водителей грузовиков выражать своё мнение. К сожалению, это привело к сложной ситуации, которая создаёт проблемы для других перевозчиков и дополнительные трудности для экономики Украины. Мы поднимали этот вопрос перед Польшей и надеемся, что решение будет найдено, скоро будет найдено в сотрудничестве между Польшей, Украиной и Европейской комиссией», — сказал он.

По данным ERR, тема блокады польско-украинской границы должна стать одним из вопросов предстоящего визита нового министра иностранных дел Польши в Таллин.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября дальнобойщики в Польше заблокировали три важнейших пограничных перехода на границе с Украиной и потребовали от Брюсселя возобновить ограничения для украинских перевозчиков на территории ЕС.

16 ноября Союз автоперевозчиков Словакии заблокировал дорогу к переезду в Вышне-Немецке в знак поддержки всех европейских перевозчиков и солидарности с Польшей. Перевозчики в Словакии также 1 декабря в знак протеста перекрыли движение на границе с Украиной. Также въезд украинским фурам, которые следуют из Словакии, перекрыла и Венгрия.

В ноябре поступления в государственный бюджет Украины от таможни упали на $253 млн из-за блокады фур на КПП со стороны Польши и Словакии.