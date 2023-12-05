Никосия, 5 декабря, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачёва почувствовала себя плохо в одном из магазинов на Кипре. Об этом сообщает МК.RU, ссылаясь на очевидца.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Певица Алла Пугачёва

«Алла Борисовна плохого самочувствия даже не скрывала. Жаловалась продавцу на здоровье», — приводит газета слова одного из посетителей магазина.

Собеседник отметил, что Пугачёва была вынуждена покупать обувь на размер больше, поскольку в прежний уже не влезала, хотя перемерила множество пар.

«Как я услышал, у неё ноги каждый день отекают. В тот день она выглядела, мягко говоря, неважно», — добавил очевидец, уточнив, что повстречав Пугачёву перед магазином, не сразу понял, что перед ним стоит певица.

По словам мужчины, он удивился тому, что Пугачёва ходит по улицам без охраны, только со своей помощницей и водителем.

Как передавало ИА Регнум, ранее Аллу Пугачёву и её супруга — комика и телеведущего Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заметили гуляющими на Кипре. Супружеская пара гуляла под ручку. Их заметили окружающие и попросили дать автографы и сфотографироваться с ними на память. Пугачёва и Галкин дали разрешение, после быстро удалились.

Также Пугачёву видели около древнего Киккского монастыря. Из обители она вышла вместе с сыном и сопровождавшей их женщиной.