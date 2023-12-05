Москва, 5 декабря, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал законопроект «О занятости населения в РФ». Об этом рассказали представители комитета. Сообщается, что Совфед рассмотрит законопроект на пленарном заседании 7 декабря.

Анна Рыжкова ИА Регнум

30 ноября Госдума приняла обновлённую редакцию закона, в котором уточняются понятия «занятость», «граждане ищущие работу», «занятые граждане», а также «профилирование граждан, ищущих работу, и работодателей».

Документ сохранил нормы о содействии занятости с использованием цифровых технологий, установил новый порядок получения статуса безработного, а также затронул вопросы противодействия нелегальной занятости.

Уточнялось, что основные положения нового закона должны будут вступить в силу с 1 января 2024 года.

В конце октября заместитель руководителя фракции Единой России в Госдуме Андрей Исаев заявил, что начиная с 2024-го каждый год будет проводиться индексация пособия по безработице. Такое положение содержит законопроект ЕР, посвященный занятости.

Как отметил в беседе с ИА Регнум президент Конфедерации труда России и член СПЧ Борис Кравченко, мониторинг российских работодателей — очень важный инструмент для борьбы с теневой занятостью. Он заявил, что мониторинг занятости на предприятиях и введение KPI по уменьшению уровня теневой занятости в отраслях, которые предложило правительство для борьбы с обходящими закон предприятиями, будут действенными, но только в случае, если качественно настроить все процессы.