Москва, 5 декабря, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Выступление футболистов казанского «Рубина» в матче с московским «Динамо» в несогласованной форме будет рассмотрено на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС). Об этом 5 декабря сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Александр Вильф/РИА Новости

«Рассмотрим несоответствие согласованной игровой формы команды «Рубин». Это значит, что команде не согласовали зелёную форму, а они в ней играли. Должна была быть другая форма, премьер-лига не согласовала зелёную», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Он добавил, что у «Рубина» были и другие нарушения регламента. В частности, главный тренер команды Рашид Рахимов опоздал на послематчевое интервью на пять минут, а футболисты после матча не в полном составе прошли через микст-зону.

«Рубин» 4 декабря на выезде проиграл «Динамо» со счётом 0:1. Гости сыграли в комплекте полностью зелёного цвета, «Динамо» выступало в синей форме.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Российская премьер-лига совместно с клубами приняла решение не переносить 18-й тур чемпионата России на 2024 год. В лиге отметили, что перед каждым матчем тура в случае необходимости будут проведены замеры температуры.