Москва, 5 декабря, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Вопросы сотрудничества и международную проблематику, в том числе кризис на Ближнем Востоке, обсудит президент России Владимир Путин с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в ходе визита в эту страну 6 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Отмечается, что 6 декабря запланированы рабочие визиты российского лидера в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Предполагается, что Путин и Аль Нахайян рассмотрят состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальную международную проблематику с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока.

В этот же день Путин встретится в Эр-Рияде с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Они обсудят вопросы двусторонней кооперации в торгово-экономической и инвестиционной областях, различные аспекты взаимодействия в многосторонних форматах, а также обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, уточнили в Кремле.

Как сообщало ИА Регнум, ранее визиты Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию анонсировал помощник президента Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что предстоящие переговоры очень важны для Кремля.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что переговоры лидеров в ОАЭ и Саудовской Аравии будут посвящены рынку нефти, международной и региональной повестке дня, но в первую очередь — двусторонним отношениям.