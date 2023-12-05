Москва, 5 декабря, 2023, 15:04 — ИА Регнум. В Москве минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 24,5 тыс. рублей в месяц, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Рамиль СитдиковРИА Новости

«Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 24 500 рублей в месяц с 1 января 2024 года», — написал он в Telegram-канале.

Также Собянин сообщил, что будет проведена индексация единовременных и ежемесячных социальных выплат многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства, а также студенческим и приëмным семьям.

Кроме того, выплаты проиндексируют детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы, юбилярам супружеской жизни, долгожителям и другим льготным категориям горожан.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января 2024 года размер пенсии увеличится на 7,5%. Некоторые категории пенсионеров в декабре 2023 года получат пенсию сразу за два месяца: декабрь и январь 2024 года. При этом средняя пенсия для получателей страховой пенсии увеличится до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости — до 23 449 рублей.

В Госдуме отметил, что увеличение пенсий неработающим пенсионерам коснется более 32 млн граждан.

В октябре министр финансов Антон Силуанов заявил, что размер средней пенсии в России в 2024 году достигнет 23,2 тыс. рублей.