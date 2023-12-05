Москва, 5 декабря, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Датский Saxo Bank в своём прогнозе на 2024 год, который называется «Конец пути», опубликовал десять «шокирующих предсказаний» для мировой экономики. Прогноз опубликован 5 декабря на официальном сайте банка.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен пояснил, что ровная дорога после мирового кризиса 2008 года оборвалась и теперь мир лишён стабильности, низкой инфляции и ключевых ставок и отправляется в будущее опасное и неопределённое.

В материале отмечается, что банк прогнозирует «крах капитализма» в США в следующем году. Исследователи предполагают, что в 2024 году правительство США, сталкиваясь с ростом бюджетных расходов, вводит налоговые льготы для привлечения инвестиций в казначейские облигации. Инфляция и геополитическая нестабильность вынуждают ужесточать финансовые условия.

«Этот драматический шаг знаменует собой конец капитализма, поскольку деньги переходят от частных корпораций к государству, а владение более рискованными активами становится всё дороже», — говорится в прогнозе.

Также банк ожидает два глобальных кризиса в 2024 году. В качестве причины кризиса в первом случае банк отмечает ИИ, который с помощью дипфейка дискредитирует крупного чиновника в одной из ключевых стран мира, в ответ на это правительства введут жёсткие ограничения на распространение данной технологии по миру, что сильно ударит по венчурному финансированию в сфере высоких технологий.

Во втором случае кризис будет вызван ожирением. Причиной станет лёгкость, с которой люди могут начинать худеть с помощью фармакологии, в итоге человечество может перестать заниматься физической активностью, что в итоге приведёт к ослаблению здоровья и снижению производительности труда.

Говоря о выборах 2024 года в США, Saxo Bank ожидает, что впервые за всю историю страны их выиграет независимый кандидат, а именно Роберт Кеннеди — младший. По прогнозу Saxo Bank, итогом его победы может стать первое в истории США коалиционное правительство, а также борьба с монополией в медицине, обороне и интернет-сегменте, что приведёт к переоценке стоимости компаний-гигантов.

По мнению банка, эмбарго на поставки нефти из России и рост спроса вызовут резкий скачок цен на нефть, до 150 долларов за баррель к середине 2024 года. Благодаря этому Саудовская Аравия выкупит у УЕФА права на проведение Лиги чемпионов и создаст Мировую Лигу чемпионов.

Как передавало ИА Регнум, ранее ЦБ сделал прогноз о трансформации экономики России в течение трёх лет. Так, антироссийские санкции в период с 2024 по 2026 год, скорее всего, сохранятся, и экономика России продолжит меняться с учётом ситуации в мире, говорится в «базовом» сценарии Центробанка.

Согласно прогнозу, инфляция в России к концу 2024 года будет на уровне 4%, а ставка рефинансирования в диапазоне 7,9–8,3% годовых в 2023 году, 8,5–9,5% в 2024 году, 6,5–8,5% в 2025 году. К 2026 году основная ставка, при реализации базового сценария, составит 5,5–6,5%.

При этом в ЦБ разработали и альтернативные варианты развития мировой экономики. «Рисковый» сценарий предполагает, что может разразиться финансовый кризис, сопоставимый с тем, что был в 2008 году. Это негативно скажется и на России.