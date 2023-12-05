Москва, 5 декабря, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Ушла из жизни народная артистка России, актриса московского театра «Et Cetera» Татьяна Владимирова. Об этом 5 декабря сообщилат пресс-служба театра.

Сергей Пятаков/РИА Новости Актриса Татьяна Владимирова

«Сегодня не стало народной артистки РФ, актрисы «Et Cetera» Татьяны Владимировой. Трудно представить наш театр без неё», — говорится в сообщении.

Народная артистка России скончалась на 74-м году жизни после тяжёлой болезни.

Полвека Татьяна Владимирова служила в театре, талантливо, преданно, честно, отметили в театре, добавив, что Владимирову любили зрители, коллеги, с ней хотели работать режиссёры.

«В нашем театре большое горе, мы потеряли потрясающе талантливую актрису и очень родного, любимого человека. Она была центром притяжения для нас всех — мудрая, тонкая, лёгкая в общении, весёлая и никогда не унывающая. Как же трудно нам будет жить без неё», — говорится в сообщении.

В театре отметили, что Татьяна Владимирова могла сыграть абсолютно всё, таких актрис, как она совсем немного, с её уходом стало ещё меньше.

Татьяна Владимирова родилась 29 августа 1950 года. Она служила в московском театре Et Cetera с 1993 года. Народная артистка России играла в спектаклях «Дон Кихот», «Лекарь поневоле», «Дядя Ваня», «Смуглая леди сонетов». Кроме этого она снималась в сериалах «Теория вероятности», «Склифосовский», в фильмах «Довлатов», «Не чужие» и других лентах.